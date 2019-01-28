Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti - Fotomaç
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Galatasaray'a şok! Yıldız isim teklifi reddetti
Galatasaray'ın forvet listesinde bulunan yıldız isim için menajer Valerius Mizhigurskis'tan önemli açıklamalar geldi.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 18:40:47
Ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın 10 futbolcuyla birlikte görüşme halinde olduklarını açıkladığı Sarı Kırmızılılar'da Artem Dzyuba aşkı yeniden alevlendi.
Ancak Zenit Saint Petersburg forması giyen 30 yaşındaki santrfordan bir açıklama geldi.
Zenit'te forma giyen 30 yaşındaki Rus forvet hakkında konuşan Valerius Mizhigurskis, ''Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu.
Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım.