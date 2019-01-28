Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a şok! Yıldız isim teklifi reddetti

Galatasaray'ın forvet listesinde bulunan yıldız isim için menajer Valerius Mizhigurskis'tan önemli açıklamalar geldi.

28 Ocak 2019 Pazartesi, 18:40:47
Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti

Ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın 10 futbolcuyla birlikte görüşme halinde olduklarını açıkladığı Sarı Kırmızılılar'da Artem Dzyuba aşkı yeniden alevlendi.

Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti

Ancak Zenit Saint Petersburg forması giyen 30 yaşındaki santrfordan bir açıklama geldi.

Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti

Zenit'te forma giyen 30 yaşındaki Rus forvet hakkında konuşan Valerius Mizhigurskis, ''Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

Galatasaraya şok! Yıldız isim teklifi reddetti

Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım.

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