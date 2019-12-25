Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezonki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri gol sorunu devam ederken, Fatih Terim kesin çözüm için kolları sıvadı. Galatasaray, sakatlığından dolayı sözleşmesi feshedilecek Andone yerine dünya yıldızı bir ismi gündeme aldı...
25 Aralık 2019 Çarşamba 10:43 Güncelleme: 25.12.2019 10:43
Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk...

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Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

Sarı-kırmızılılar, lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada, renktaşına diş geçiremedi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

Göztepe deplasmanında oynanan oyun taraftarları da memnun etmezken, Galatasaray bu karşılaşmada yalnızca 1 isabetli şut çekebildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

Sezon başından beri hücum performansı tartışılan Galatasaray'ın, Göztepe karşısındaki golü de Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

TERİM ÇÖZÜM ARIYOR!

Hücum anlamında sezon başından beri kötü bir görüntü sergileyen Galatasaray, bunu 'Devler Arenası'na da yansıtmıştı.

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