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Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı
Süper Lig ve Avrupa'da bu sezonki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri gol sorunu devam ederken, Fatih Terim kesin çözüm için kolları sıvadı. Galatasaray, sakatlığından dolayı sözleşmesi feshedilecek Andone yerine dünya yıldızı bir ismi gündeme aldı...
25 Aralık 2019 Çarşamba 10:43
Güncelleme: 25.12.2019 10:43
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Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk...
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Sarı-kırmızılılar, lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftada, renktaşına diş geçiremedi.
Göztepe deplasmanında oynanan oyun taraftarları da memnun etmezken, Galatasaray bu karşılaşmada yalnızca 1 isabetli şut çekebildi.
Sezon başından beri hücum performansı tartışılan Galatasaray'ın, Göztepe karşısındaki golü de Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.
TERİM ÇÖZÜM ARIYOR!
Hücum anlamında sezon başından beri kötü bir görüntü sergileyen Galatasaray, bunu 'Devler Arenası'na da yansıtmıştı.