Galatasaray'da flaş gelişme! Andone'nin yerine dünya yıldızı

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezonki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda sezon başından beri gol sorunu devam ederken, Fatih Terim kesin çözüm için kolları sıvadı. Galatasaray, sakatlığından dolayı sözleşmesi feshedilecek Andone yerine dünya yıldızı bir ismi gündeme aldı...

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:43 Güncelleme: 25.12.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





