Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray'da bir yandan devre arası transfer çalışmaları başlarken, bir yandan da başka bir alternatif düşünülüyor. Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle forvetsiz kalan sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne'nin geri dönmesi de planlar arasında yer alıyor.
24 Kasım 2019 Pazar 07:33
Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, sıkıntılı günler geçiriyor.

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Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Süper Lig'de 12 maçta yalnızca 13 gol kaydedebilen ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamayan sarı-kırmızılı ekipte çözüm yolları aranıyor.

Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun ardından Florin Andone'nin de ciddi bir sakatlık geçirmesiyle Cimbom'da forvet transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Devre arasında Christian Luyindama'yı göndererek transfere bütçe ayırmayı planlayan Galatasaray'da Kongolu futbolcunun sezonu kapatması tüm planları bozdu.

Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Hücum yollarında oldukça zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, Mbaye Diagne defteri yeniden açıldı.

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