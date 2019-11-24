Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor
Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray'da bir yandan devre arası transfer çalışmaları başlarken, bir yandan da başka bir alternatif düşünülüyor. Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle forvetsiz kalan sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne'nin geri dönmesi de planlar arasında yer alıyor.
24 Kasım 2019 Pazar 07:33
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Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, sıkıntılı günler geçiriyor.
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Süper Lig'de 12 maçta yalnızca 13 gol kaydedebilen ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamayan sarı-kırmızılı ekipte çözüm yolları aranıyor.
Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun ardından Florin Andone'nin de ciddi bir sakatlık geçirmesiyle Cimbom'da forvet transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Devre arasında Christian Luyindama'yı göndererek transfere bütçe ayırmayı planlayan Galatasaray'da Kongolu futbolcunun sezonu kapatması tüm planları bozdu.
Hücum yollarında oldukça zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, Mbaye Diagne defteri yeniden açıldı.