Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray'da bir yandan devre arası transfer çalışmaları başlarken, bir yandan da başka bir alternatif düşünülüyor. Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle forvetsiz kalan sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne'nin geri dönmesi de planlar arasında yer alıyor.

24 Kasım 2019 Pazar 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





