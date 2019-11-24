Üst üste gelen sakatlıklar ve Medipol Başakşehir yenilgisiyle sarsılan Galatasaray'da bir şok daha yaşanıyor. Devre arasında Kongolu stoperi Luyindama'yı Ada'ya uğurlamaya hazırlanan Aslan, sakatlık haberi ile sarsıldı, transferdeki planlar da değişti. İşte tüm detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri
24 Kasım 2019 Pazar 07:33
Güncelleme: 24.11.2019 07:33
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Devre arasında Kongolu stoperiniAda'ya uğurlamaya hazırlanan Aslan, sakatlık haberi ile sarsıldı, transferdeki planlar da değişti.
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FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan G.Saray'ın Ocak ayında umudu Luyindama idi.
Sabah; Kongo-Gambiya maçında sol diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama'nın sakatlanmasaydı devre arasında 14 milyon Euro'ya (88 milyon TL) Aston Villa'ya satılacağı bilgisine ulaştı. İşte detaylar...
İngiliz kulüplerinin sezon başından beri takip ettiği Kongolu stoper için Aston Villa somut adımı atmış ve tam 14 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmıştı.
Kongolu yıldızını satıp ara transfer bütçesini oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılar, stoper, sol bek, Onyekuru ve bir hücum oyuncusu alacaktı. Ancak Luyindama sezonu kapatınca Aston Villa teklifini geri çekti ve Galatasaray'ın ara transfer stratejisi tamamen değişti.