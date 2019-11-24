Üst üste gelen sakatlıklar ve Medipol Başakşehir yenilgisiyle sarsılan Galatasaray'da bir şok daha yaşanıyor. Devre arasında Kongolu stoperi Luyindama'yı Ada'ya uğurlamaya hazırlanan Aslan, sakatlık haberi ile sarsıldı, transferdeki planlar da değişti. İşte tüm detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri