Galeri Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren ve başta İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru'ya imza attırma konusunda girişimlerde bulunan Galatasaray pazarlıklarda ilerleme kaydedemişti. Ancak yaşanan flaş gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar transfer kaynağını buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle yıldız futbolcuyla yollarını ayırma kararı alan Galatasaraylı kurmaylar, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve istediği bonservis bedelini iletti. İşte yaşanacak olan ayrılık, Aslan'ın bonservis beklentisi ve yıldız futbolcunun yeni adresi...