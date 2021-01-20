Galeri Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren ve başta İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru'ya imza attırma konusunda girişimlerde bulunan Galatasaray pazarlıklarda ilerleme kaydedemişti. Ancak yaşanan flaş gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar transfer kaynağını buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle yıldız futbolcuyla yollarını ayırma kararı alan Galatasaraylı kurmaylar, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve istediği bonservis bedelini iletti. İşte yaşanacak olan ayrılık, Aslan'ın bonservis beklentisi ve yıldız futbolcunun yeni adresi...

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Süper Lig'de şampiyonluk için ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da birkaç ayrılığın yaşanması an meselesi...

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

İLK AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR!
UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da gözler tamamen ayrılacak oyunculara çevrildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre gelen-giden oyuncuları belirleyen sarı-kırmızılılarda gönderilecek ilk isim netleşti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yıldız ismin yeni adresi

DIAGNE İLE YOLLAR AYRILACAK!
Milliyet'in haberine göre, bu zamana kadar gösterdiği performansla göze giremeyen ve Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla Fatih Terim'in sabrını taşıran Mbaye Diagne ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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