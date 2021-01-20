Galeri Galatasaray Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

Son dakika haberleri | Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından zirvedeki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşmüştü. Aslan'da Denizlispor maçının öncemi daha da artarken teknik direktör Fatih Terim, maça saatler kala ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitti. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde küme düüşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor'u ağırlıyor.

Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

TT Arena'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

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Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

Pazar günü derbide Beşiktaş'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında avantaj kaybeden Galatasaray haftaya 33 puanla dördüncü sırada girdi.

Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

Son beş maçında galip gelemeyen Denizlispor ise 14 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...

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