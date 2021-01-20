Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...
Son dakika haberleri | Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından zirvedeki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşmüştü. Aslan'da Denizlispor maçının öncemi daha da artarken teknik direktör Fatih Terim, maça saatler kala ilk 11'de flaş bir değişikliğe gitti. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
20 Ocak 2021 Çarşamba 15:11, Güncelleme 20.01.2021 15:18
Fatih Terim'den flaş değişiklik! Maça saatler kala...