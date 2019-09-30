Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik, kötü gidişin devam etmesine neden oldu. Ezeli rakibini yenip Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçı öncesi moral depolamak isteyen sarı-kırmızılıların bu hedefi gerçekleşmedi. Öte yandan beklenen performansı gösteremeyen Falcao konusunda da, Fatih Terim'in korktuğu başına gelmiş oldu...
30 Eylül 2019 Pazartesi 09:21
Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

Ligin ilk 6 haftasını 9 puanla tamamlayarak son 30 sezonun en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

Hürriyet'te yer alan habere göre maçın analizini yapıp hataları anlatan Terim şunları söyledi;

Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

"Ligde daha 28 maçımız var. Bu kayıp telafi edilir ancak Şampiyonlar Ligi'nde yanlış yapma lüksümüz yok. Oranın telafisi daha zor. Şimdi bu maçı unutup, Paris Saint Germain'e konsantre olmalıyız"

Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

Terim daha sonra yardımcılarıyla değerlendirme toplantısı yaparken, takımın önemli sorunları şöyle sıralandı;

Galatasaray'da Fatih Terim'in Falcao korkusu başına geldi!

DİKİNE VE İLERİYE OYNAYAMIYOR

Takımda henüz yüksek sesle dile getirilmese de Henry Onyekuru'nun eksikliği çok hissediliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN