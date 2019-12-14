Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta 5 dakika içinde kalesinde 2 gol görerek mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç sonunda Galatasaray cephesinde Muslera, Selçuk İnan ve Ryan Donk, şok puan kaybıyla ilgili konuşurken teknik direktör Fatih Terim'den TFF'ye flaş bir gönderme geldi . İşte Galatasaray cephesinin maç sonu açıklamaları...
14 Aralık 2019 Cumartesi 23:15 Güncelleme: 14.12.2019 23:27
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''

Fernando Muslera: Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''

Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''

Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''

Ryan Donk: Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''

Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor.

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