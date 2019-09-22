Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için maçı locadan takip etti. Deneyimlİ teknik adam Ömer Bayram'ın Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart isyanında bulundu. İşte Terim'in o görüntüleri ve Yeni Malatya - Galatasaray maçından kareler...

22 Eylül 2019 Pazar 22:13 Güncelleme: 22.09.2019 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





