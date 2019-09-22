Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için maçı locadan takip etti. Deneyimlİ teknik adam Ömer Bayram'ın Chebake ile girdiği ikili mücadele sonrası kırmızı kart isyanında bulundu. İşte Terim'in o görüntüleri ve Yeni Malatya - Galatasaray maçından kareler...
22 Eylül 2019 Pazar 22:13 Güncelleme: 22.09.2019 23:16
Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, 51. dakikadaki bir pozisyon sonrası çılgına döndü.

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Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

İki takımda da eksiklikler dikkat çekerken Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rotasyona gitti.

Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Sarı kırmızılı kurmaylar, Ömer Bayram, Adem Büyük, Andone ve Şener'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da Fatih Terim çılgına döndü! Locada...

Radamel Falcao ve Lemina yedek soyunurken Feghouli kadroda yer almadı.

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