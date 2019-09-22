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Galatasaray cephesinden Fenerbahçe yorumu! Önümüzdeki hafta...
Galatasaray, çok kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Yeni Malatyaspor deplasmanından istediği sonucu alamadı. Sarı-kırmızılı takım 89. dakikada yediği golle müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maç sonu Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Marcao ve Fatih Terim'in cezası sebebiyle kulübede olan teknik sorumlu Levent Şahin, Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuştu. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maç sonu açıklamaları...
22 Eylül 2019 Pazar 21:45
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Andone: İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum. Sonuç için mutlu değilim. En iyi maçlarımdan biri olduğu söylenemez ama elimden geleni yaptım. Koştum, takıma maksimumu vermek için çalıştım. Ne yazık ki berabere kaldık.
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Pozisyonları bulduğunuzda değerlendirmelisiniz. İkinciyi atsaydık oyunun kaderi değişecekti. Dünyanın sonu değil. Pozitif olmak lazım. İleriye bakarak hazırlanmalıyız.
Nzonzi: Söyleyecek fazla bir şey yok. Buradan 1 puanla ayrılmak yazık oldu. Sadece bunu söyleyebilirim.
Farnolle: İki pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Tabii ki benim işim bu. Bugün 1 puan almamızda benim kadar başklarının da payı var.
Geçen seneye göre futbol anlayışımızda biraz fark var. Sergen Hoca, topa sahip olma konusunda daha özenli.