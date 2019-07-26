Galatasaray'da Falcao gerçekleri

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda Falcao gerçekleri de bir bir ortaya çıkıyor. İşte son gelişmeler...
26 Temmuz 2019 Cuma 09:13
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Halihazırda yabancı kontenjanı dolu olan, Ozornwafor'u kiralık göndererek teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle Henry Onyekuru'yu kadrosuna katma hesapları yapan Galatasaray, bir süredir görüştüğü Radamel Falcao'dan da vazgeçmiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hem İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hem de Menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldız için girişim yapıldığını doğrularken, başarıya ulaşma ihtimalini yüzde 50 olarak belirtti.
Galatasaray yönetimi, Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satabilirse buradan gelecek parayı Kolombiyalıya yatırma düşüncesinde...
DIAGNE DAHA PAHALI!
Her ne kadar Florya'dan bir talep gelmese de Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına önemli bir marka hamlesi olarak görülen bu transfer için şartları zorluyor.
Nitekim yapılan görüşmelerde yıldız futbolcu, yıllık ücret talebini yıllık 6 milyon Euro'ya kadar düşürdü ve sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti.