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26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'da Falcao gerçekleri

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılarda Falcao gerçekleri de bir bir ortaya çıkıyor. İşte son gelişmeler...
26 Temmuz 2019 Cuma 09:13
Galatasaray'da Falcao gerçekleri

Halihazırda yabancı kontenjanı dolu olan, Ozornwafor'u kiralık göndererek teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle Henry Onyekuru'yu kadrosuna katma hesapları yapan Galatasaray, bir süredir görüştüğü Radamel Falcao'dan da vazgeçmiyor.

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Galatasaray'da Falcao gerçekleri

Hem İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hem de Menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldız için girişim yapıldığını doğrularken, başarıya ulaşma ihtimalini yüzde 50 olarak belirtti.

Galatasaray'da Falcao gerçekleri

Galatasaray yönetimi, Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi satabilirse buradan gelecek parayı Kolombiyalıya yatırma düşüncesinde...

Galatasaray'da Falcao gerçekleri

DIAGNE DAHA PAHALI!

Her ne kadar Florya'dan bir talep gelmese de Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına önemli bir marka hamlesi olarak görülen bu transfer için şartları zorluyor.

Galatasaray'da Falcao gerçekleri

Nitekim yapılan görüşmelerde yıldız futbolcu, yıllık ücret talebini yıllık 6 milyon Euro'ya kadar düşürdü ve sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti.

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