Jimmy Durmaz'dan Ibrahimovic'e Galatasaray baskısı!
Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Şu an gündemde olan Falcao taraftarları oldukça heyecanlandırmış sosyal medya üzerinde Falcao için kampanyalar başlatılmıştı. Galatasaray'da son olarak bu ismi bile unutturacak bir oyuncu gündeme geldi. Daha önceleri de taraftarın sık sık çağrıda bulunduğu Jimmy Durmaz'ın milli takımdan arkadaşı olan Zlatan Ibrahimovic. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Jimmy, İbrahimovic görüştü ve Galatasaray hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 07:13
Güncelleme: 26.07.2019 07:13
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Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
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İsveçli yıldız, milli takımdan arkadaşı olan Zlatan İbrahimovic'e kulübün büyüklüğünü anlattığını söyledi.
30 yaşındaki futbolcu, "İbrahimovic, şu anda LA Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. Ona Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum."
"İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor" dedi.
3 Ekim'de 38 yaşına girecek Zlatan'ın LA Galaxy ile kontratı 31 Aralık 2019'da bitiyor.