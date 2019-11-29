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Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...
Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgili son dakika haberi... Transferin son günlerinde sarı-kırmızılılara imza atan Kolombiyalı futbolcunun son durumuna ilişkin Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak İspanyol basınından FutbolRed'e açıklamalarda bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...
29 Kasım 2019 Cuma 10:53
Güncelleme: 29.11.2019 10:53
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Monaco'dan yaz transfer sezonunda büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'dan bir haber daha geldi!
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak golcü oyuncuyla ilgili bilgi verdi.
İspanya basınına konuşan Albayrak, "Tam olarak iyileşmek için 1 aya daha ihtiyacı olduğunu söyledi." dedi.
BİR AY SÜRE İSTEDİ Galatasaray'a imza attığı günden bu yana sakatlıklarla boğuşan oyuncu, yönetimden tamamen iyileşmek için 1 ay daha süre istedi!
Galatasaray'a imza attığı günden beri başı sakatlık belasından kurtulmayan Falcao'dan yine kötü haber geldi.