Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...

Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgili son dakika haberi... Transferin son günlerinde sarı-kırmızılılara imza atan Kolombiyalı futbolcunun son durumuna ilişkin Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak İspanyol basınından FutbolRed'e açıklamalarda bulundu. İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntıları...
29 Kasım 2019 Cuma 10:53 Güncelleme: 29.11.2019 10:53
Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...

Monaco'dan yaz transfer sezonunda büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao'dan bir haber daha geldi!

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Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak golcü oyuncuyla ilgili bilgi verdi.

Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...

İspanya basınına konuşan Albayrak, "Tam olarak iyileşmek için 1 aya daha ihtiyacı olduğunu söyledi." dedi.

Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...

BİR AY SÜRE İSTEDİ
Galatasaray'a imza attığı günden bu yana sakatlıklarla boğuşan oyuncu, yönetimden tamamen iyileşmek için 1 ay daha süre istedi!

Galatasaray'da deprem gibi son! Falcao'nun durumu belli oldu...

Galatasaray'a imza attığı günden beri başı sakatlık belasından kurtulmayan Falcao'dan yine kötü haber geldi.

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