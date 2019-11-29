Galatasaray'a Hollanda'dan sürpriz golcü!

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği gibi bir görüntü çizemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Bundan sonra futbolcunun geçmişine yatırım yapma devri bitti" sözleri üzerine sarı-kırmızılılar genç oyunculara yöneldi. Falcao ve Andone'nin sakatlığı sebebiyle forvetsiz kalan Cimbom'da Hollanda'dan sürpriz bir golcü gündeme geldi.