Galatasaray'a Hollanda'dan sürpriz golcü!

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği gibi bir görüntü çizemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Bundan sonra futbolcunun geçmişine yatırım yapma devri bitti" sözleri üzerine sarı-kırmızılılar genç oyunculara yöneldi. Falcao ve Andone'nin sakatlığı sebebiyle forvetsiz kalan Cimbom'da Hollanda'dan sürpriz bir golcü gündeme geldi.
29 Kasım 2019 Cuma 07:25
Güncelleme: 29.11.2019 07:25
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak evindeki 41. maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabera kalan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zorlu Trabzonspor maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte sakatlıklar can sıkıyor.
Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürürken, sezonun ikinci yarısında aynı sıkıntıların yaşanmaması için harekete geçildi.
Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen Galatasaray forvete takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir süredir, ''bundan sonra futbolcunun kariyerine para verme devri bitti'' derken Hollanda'dan ilginç bir iddia gündeme geldi...