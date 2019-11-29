Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

Fenerbahçe uzun yıllar konuşulacak bir transfer hamlesi yaptı. Ara transfer dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin eski yıldızına göz dikti. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Onyekuru için gündem yaratacak gelişmeler yaşanırken sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli harekete geçti. Öyle ki Fransız futbol adamı Monaco'ya Onyekuru için ilk teklifini de yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi...
29 Kasım 2019 Cuma 07:25
Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

Ligde zirve yarışı yapan Fenerbahçe, bir yandan transfer harekatına devam ediyor.

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Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

Bu sezon şampiyonluk için gözünü karartan sarı-lacivertli kurmaylar gündem yaratacak bir hamle yaptı.

Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı son yıldız; Henry Onyekuru...

Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

TEMASLAR BAŞLADI!
G.Saray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı'yı kadrosuna katmayı hedefleyen F.Bahçe, kulübü Monaco ile temaslara başladı.

Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

COMOLLI DÜĞMEYE BASTI!
Fransız ekibinde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için G.Saray'ın da devreye girdiği belirtilirken, Damien Comolli, düğmeye bastı.

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