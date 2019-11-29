Galatasaray buna çok kızacak! Fenerbahçe'den Onyekuru bombası

Fenerbahçe uzun yıllar konuşulacak bir transfer hamlesi yaptı. Ara transfer dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin eski yıldızına göz dikti. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Onyekuru için gündem yaratacak gelişmeler yaşanırken sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli harekete geçti. Öyle ki Fransız futbol adamı Monaco'ya Onyekuru için ilk teklifini de yaptı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve Fenerbahçe'nin Onyekuru teklifi...

29 Kasım 2019 Cuma 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





