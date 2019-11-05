Galatasaray'da Bafetimbi Gomis pişmanlığı! 500 bin Euro...

Galatasaray'da forvet hattında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Gomis'in gittiği günden bu güne kadar geçen sürede takıma katılan forvetlerden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcuyu yollamanın pişmanlığı yaşanıyor. Cimbom'da tutmayan Mitroglou-Diagne aşısının ardından kadroya Falcao ve Andone katıldı. Bu iki oyuncudan da istediğini alamayan sarı-kırmızılılarda yüzler bir türlü gülmedi. İşte Gomis ve 500 bin Euro detayı...

5 Kasım 2019 Salı 08:44 Güncelleme: 05.11.2019 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





