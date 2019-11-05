HaberlerGaleriGalatasaray'da Bafetimbi Gomis pişmanlığı! 500 bin Euro...
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis pişmanlığı! 500 bin Euro...
Galatasaray'da forvet hattında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Gomis'in gittiği günden bu güne kadar geçen sürede takıma katılan forvetlerden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcuyu yollamanın pişmanlığı yaşanıyor. Cimbom'da tutmayan Mitroglou-Diagne aşısının ardından kadroya Falcao ve Andone katıldı. Bu iki oyuncudan da istediğini alamayan sarı-kırmızılılarda yüzler bir türlü gülmedi. İşte Gomis ve 500 bin Euro detayı...
5 Kasım 2019 Salı 08:44
Güncelleme: 05.11.2019 09:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İki sezon önce zam talebini geri çevirip Bafetimbi Gomis'i apar topar gönderen Galatasaray, o günden bu yana hücumda gün yüzü görmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone'yi alsa da aradığını bulamadı.
Bu sezon 14 resmi maçta sadece 12 gol atabilen Galatasaray'da forvetlerden Falcao 1, Andone 2 kez ağları sarsabildi.
Gomis'i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin Euro zam talebini geri çevirmişti.
Sabah'ın haberine göre; BafetimbiGomis'e zam yapmayan ancak forvet transferinde har vurup harman savuran sarı-kırmızılı kulüp son bir yılda süreci kötü yönetti: