Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Corona virüsü salgını sonrası transfer ve maaş bütçesinde küçülme kararı alan Galatasaray, operasyon için düğmeye bastı. Yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarma çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. İşte Galatasaray'ın listesindeki 7 isim...

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:40 Güncelleme: 29.04.2020 19:19
Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.

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Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da yüksek maaşlı futbolcular ederini bulursa satılacak.

Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Gelecek sezonun için oluşturulacak kadro için minimum maliyet parolasını hayata sokan sarı-kırmızılılarda, transfer edilecek isimler de şekillenmeye başladı.

Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Sıcak para konusunda halihazırda büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların transfere büyük paralar dökmeye niyeti yok.

Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Cimbom bonservisi elinde olan ve takıma katkı sağlayacak isimler üzerinde duruyor.

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