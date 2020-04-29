Galatasaray'da 7 transfere para ödenmeyecek

Corona virüsü salgını sonrası transfer ve maaş bütçesinde küçülme kararı alan Galatasaray, operasyon için düğmeye bastı. Yüksek maaşlı oyuncuları elden çıkarma çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. İşte Galatasaray'ın listesindeki 7 isim...
29 Nisan 2020 Çarşamba 18:40
Güncelleme: 29.04.2020 19:19
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisinin futbol dünyasına verdiği zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.
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Bu sezon döviz bazlı kontratlardan uzak durup bu doğrultuda yerli futbolculara yatırım yapma kararı alan Galatasaray'da yüksek maaşlı futbolcular ederini bulursa satılacak.
Gelecek sezonun için oluşturulacak kadro için minimum maliyet parolasını hayata sokan sarı-kırmızılılarda, transfer edilecek isimler de şekillenmeye başladı.
Sıcak para konusunda halihazırda büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların transfere büyük paralar dökmeye niyeti yok.
Cimbom bonservisi elinde olan ve takıma katkı sağlayacak isimler üzerinde duruyor.