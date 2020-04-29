İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor

Liglere ara verilmesi sonrası transfer hareketliliğinin hızlandığı Süper Lig'de birçok kulüp temaslarını sıklaştırdı. Daha önce Mustafa Kapı transferinde yolu kesişen kulüplerden Galatasaray ve Trabzonspor içinse İspanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte transfer haberinin detayları… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:36
İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor

Corona virüsü pandemisi nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen futbol kulüpleri, adeta transfer dönemi açılmamacasına birçok isimle temaslarına hız verdi.

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İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor

Dünyada birçok ligin ertelenmesi ya da iptal edilmesi sebebiyle çalışmalarına evde devam eden futbolcuların yanında kulüp yöneticileri de temaslarını evde sürdürüyor…

İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor

Dünya devleri kulüplerinin yanı sıra ülkemizde de birçok ekip transferde vitesi yükseltirken, bu dönemin en hareketli ekipleri ligin 4 dev kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor…

İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor

Ligin 4 devi için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un adı Galatasaray ile sözleşme yenilemek istememesi üzerine kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki genç yıldız Mustafa Kapı ile anılmıştı.

İspanyollar yazdı! Trabzonspor ve Galatasaray o ismi istiyor

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlenmişti.

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