Galatasaray'da 5 sürpriz! Arda Turan ilk 11'de

Devre arası transfer dönemine fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinin resmen açıklanmasının yanı sıra Sekidika'nın da kısa bir süre içinde duyurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken Arda Turan'ın döneceğine yönelik çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Turan'ın bir sonraki durağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşanan son gelişmeler ve Galatasaray'ın transfer gündemi...
9 Ocak 2020 Perşembe 17:14
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Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, birçok ismi kadrosuna katarak yeni sezona bambaşka isimlerle başlamış, kadrosunu baştan aşağı yenilemişti.
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Ryan Babel, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi gibi dünyaca ünlü yıldızlarla yeni sezona başlayan sarı-kırmızılılar beklentileri karşılayamayarak ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde 27 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
Bu sonuç sonrası ara transfer dönemini işaret eden tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, "Şartlar ne olursa olsun, gemiyi Ocak'a en iyi şekilde yanaştıracağız" diyerek ocak ayı sonrasında daha farklı bir tablo çizeceklerinin sinyalini vermişti.
Tüm bu gelişmeler sonrası birçok isim Galatasaray için yazılıp çizilirken sarı-kırmızılılar dünya basınında odağında. İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca Gazetesi yazarlarından Christian Ricardo Gonzalez Villate, 2. yarı için Galatasaray'ın "ideal" kadrosunu kurdu. Villate'nin oluşturduğu kadro herkesi şaşırttı. İşte o kadro...
FERNANDO MUSLERA Galatasaray'ın 2011/12 sezonundan bu yana formasını giyen Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera sarı-kırmızılıların değişmeyen en istikrarlı isimlerinden. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılı formayı bu güne dek 463 giydi. Hatta 1 de gole imza attı.