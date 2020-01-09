Galatasaray'da 5 sürpriz! Arda Turan ilk 11'de

Devre arası transfer dönemine fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinin resmen açıklanmasının yanı sıra Sekidika'nın da kısa bir süre içinde duyurulması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken Arda Turan'ın döneceğine yönelik çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Turan'ın bir sonraki durağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte yaşanan son gelişmeler ve Galatasaray'ın transfer gündemi...