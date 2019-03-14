Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık! - Fotomaç
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası geride kalırken lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Bu sezon ligi en kötü ilk ikide bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, performansını beğenmediği iki isimle yolları ayırma kararı alırken, 3 tane de transfer istedi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi…

14 Mart 2019 Perşembe 10:02 Güncelleme: 14.03.2019 10:02
Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Sarı-Kırmızılılarda transfer çalışmaları şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Bu sezon ligi en kötü ilk ikide bitirmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirinden olmak istemiyor.

Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Galatasaray'da yönetim, bu doğrultuda maliyeti düşürmek için hamleler yapacak.

Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in performansını beğenmediği 2 isimle yolları ayıracak.

Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!

Aslan, 3 ismi ise gelecek sezon takıma katmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN