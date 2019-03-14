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Galatasaray'da 3 transfer 2 ayrılık!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası geride kalırken lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Bu sezon ligi en kötü ilk ikide bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, performansını beğenmediği iki isimle yolları ayırma kararı alırken, 3 tane de transfer istedi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi…
14 Mart 2019 Perşembe 10:02 Güncelleme: 14.03.2019 10:02
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