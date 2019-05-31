Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündem forvet transferi. Mitroglou ve Diagne'den beklediği verimi alamayan Fatih Terim, b,r süredir yakından takip ettiği yıldız forvet için temasa geçilmesini istedi.