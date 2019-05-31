Galatasaray'a yıldız forvet! - Fotomaç
31 Mayıs 2019, Cuma
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Galatasaray'a yıldız forvet!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündem forvet transferi. Mitroglou ve Diagne'den beklediği verimi alamayan Fatih Terim, b,r süredir yakından takip ettiği yıldız forvet için temasa geçilmesini istedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:19 Güncelleme: 31.05.2019 15:28
Galatasaray'a yıldız forvet!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray'a yıldız forvet!

Fatih Terim'in gelecek sezon için en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray'a yıldız forvet!

Yönetim, tecrübeli teknik adamın bu hayali için yoğun şekilde çalışıyor.

Galatasaray'a yıldız forvet!

Sarı-Kırmızılılarda gündem forvet transferi...

Galatasaray'a yıldız forvet!

Galatasaray, 30 gol ile Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Diagne ve Mitroglou'dan beklediği katkıyı alamadı.

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