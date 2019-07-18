Galatasaray'a transferde kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahadaki açığı Seri transferi ile kapattı. Bu bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen Aslan, kanat transferi için de Onyekuru ve Emre Mor'u bekliyor. Ancak Galatasaray'ın bu planı sekteye uğrayacak gibi...

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:48 Güncelleme: 18.07.2019 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





