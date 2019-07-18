Galatasaray'a transferde kötü haber!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahadaki açığı Seri transferi ile kapattı. Bu bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen Aslan, kanat transferi için de Onyekuru ve Emre Mor'u bekliyor. Ancak Galatasaray'ın bu planı sekteye uğrayacak gibi...
18 Temmuz 2019 Perşembe 10:48
Güncelleme: 18.07.2019 12:10
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar orta sahaya Seri'yi kiralayarak bu bölgeyi oldukça güçlendirirken, Fatih Terim'in bir orta saha transferi daha istediği bliniyor.
Bu doğrultuda Deniz Türüç için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, kanat bölgesi için de Onyekuru'nun tekrar kiralanması gündemdeydi...
Cimbom'un yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.
Le Soir'de yer alan habere göre; Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euroluk teklif geldi.