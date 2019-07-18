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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahadaki açığı Seri transferi ile kapattı. Bu bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen Aslan, kanat transferi için de Onyekuru ve Emre Mor'u bekliyor. Ancak Galatasaray'ın bu planı sekteye uğrayacak gibi...
18 Temmuz 2019 Perşembe 10:48 Güncelleme: 18.07.2019 12:10
Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor...

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Sarı-Kırmızılılar orta sahaya Seri'yi kiralayarak bu bölgeyi oldukça güçlendirirken, Fatih Terim'in bir orta saha transferi daha istediği bliniyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu doğrultuda Deniz Türüç için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, kanat bölgesi için de Onyekuru'nun tekrar kiralanması gündemdeydi...

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Cimbom'un yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Le Soir'de yer alan habere göre; Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euroluk teklif geldi.

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