Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermek isteyen Süper Lig kulüplerinde, hedef nokta transferler gerçekleştirmek. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılılar'a transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmeler...