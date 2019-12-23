Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermek isteyen Süper Lig kulüplerinde, hedef nokta transferler gerçekleştirmek. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılılar'a transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmeler...
23 Aralık 2019 Pazartesi 20:10
Güncelleme: 23.12.2019 20:29
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Süper Lig'in 16. haftasında sona yaklaşılırken, kulüpler ikinci yarıda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sürdüren Süper Lig ekipleri yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına devam ediyor.
Bu kulüplerden biri de ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray geliyor.
Sarı-kırmızılılar sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği verimi bir türlü alamadı ve ara transfer döneminde o isimlerden bazılarıyla yollarını ayırma kararı almıştı.
O isimlerin başında ise Steven Nzonzi geliyor. Galatasaray'da Nzonzi geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.