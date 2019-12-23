Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in ilk yarısında son haftaya girilirken kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermek isteyen Süper Lig kulüplerinde, hedef nokta transferler gerçekleştirmek. Bu kulüplerden biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılılar'a transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmeler...

23 Aralık 2019 Pazartesi 20:10 Güncelleme: 23.12.2019 20:29
Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in 16. haftasında sona yaklaşılırken, kulüpler ikinci yarıda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Kadrolarını güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sürdüren Süper Lig ekipleri yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Bu kulüplerden biri de ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray geliyor.

Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Sarı-kırmızılılar sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği verimi bir türlü alamadı ve ara transfer döneminde o isimlerden bazılarıyla yollarını ayırma kararı almıştı.

Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!

O isimlerin başında ise Steven Nzonzi geliyor. Galatasaray'da Nzonzi geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN