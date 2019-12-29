Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da gündem transferler... Teknik direktör Fatih Terim'in Antalyaspor karşılaşması sonrası Nagatomo'nun ayrılacağını ima etmesinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın bu kapsamda gündemine gelen ilk isim Urugaylı Saracchi'ydi ancak olası bir negatif durum için B planı yapıldığı ve sürpriz bir ismin alternatif olarak belirlediği ortaya çıktı. İşte o detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Aralık 2019 Pazar 10:33
Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arasına 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle girdi ve moral buldu.

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Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, mücadele sonrasında takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve ocak ayının ilk yolcusunun Yuto Nagatomo olacağının sinyallerini verdi.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarsma başarısı gösterdi.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Karşılaşma sonrası "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" diyen Terim'in bu sözlerinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi.

Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Sol bek arayışında olan Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi oldu. Yönetimin oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.

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