Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da gündem transferler... Teknik direktör Fatih Terim'in Antalyaspor karşılaşması sonrası Nagatomo'nun ayrılacağını ima etmesinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın bu kapsamda gündemine gelen ilk isim Urugaylı Saracchi'ydi ancak olası bir negatif durum için B planı yapıldığı ve sürpriz bir ismin alternatif olarak belirlediği ortaya çıktı. İşte o detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Aralık 2019 Pazar 10:33
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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arasına 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle girdi ve moral buldu.
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Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, mücadele sonrasında takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve ocak ayının ilk yolcusunun YutoNagatomo olacağının sinyallerini verdi.
Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarsma başarısı gösterdi.
Karşılaşma sonrası "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" diyen Terim'in bu sözlerinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi.
Sol bek arayışında olan Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu MarceloSaracchi oldu. Yönetimin oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.