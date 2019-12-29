Galatasaray'a sürpriz sol bek! Saracchi derken...

Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da gündem transferler... Teknik direktör Fatih Terim'in Antalyaspor karşılaşması sonrası Nagatomo'nun ayrılacağını ima etmesinin ardından gözler sol bek transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın bu kapsamda gündemine gelen ilk isim Urugaylı Saracchi'ydi ancak olası bir negatif durum için B planı yapıldığı ve sürpriz bir ismin alternatif olarak belirlediği ortaya çıktı. İşte o detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)