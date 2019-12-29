Sürpriz girişimi böyle duyurdu: Galatasaray teklif yaptı!

Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Resmi teklif yapıldı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor.