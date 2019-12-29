HaberlerGaleriSürpriz girişimi böyle duyurdu: Galatasaray teklif yaptı!
Sürpriz girişimi böyle duyurdu: Galatasaray teklif yaptı!
Süper Lig'de ilk yarının son maçını sahasında Antalyaspor ile yapan Galatasaray aldığı galibiyetle taraftarların sevindirdi ve oynadığı oyunla ligin ikinci yarısı için umut vadetti. Sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen transfere çevrildi. Yapılacak takviyelerle şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek isteyen Galatasaray'ın son gözdesi ise hayli dikkat çekici bir isim... Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve futbol yorumcusu Sinan Engin, sarı-kırmızılıların ilgilendiği sürpriz ismi duyurdu. İşte detaylar...
29 Aralık 2019 Pazar 08:00
Güncelleme: 29.12.2019 08:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısı için iddialı sinyaller verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımda alınan galibiyet sonrası gözler tamamen ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda. Zira takımdan gidecek isimler kadar merak edilen konulardan birisi de hangi futbolcuların geleceği...
Son zamanlarda adı Galatasaray'la anılan Bruma, JesseSekidika, HenryOnyekuru, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin dışında sürpriz bir yıldız da sarı-kırmızılıların gündemine geldi. İdddianın sahibi ise Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve spor yorumcusu Sinan Engin...
Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Çin'in yolunu tutan AndersonTalisca ile ilgilendiğini duyurdu ve şöyle konuştu:
Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Resmi teklif yapıldı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor.