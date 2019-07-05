Galatasaray'a sürpriz kaleci! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Galatasaray, sekiz senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisine alternatif bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, eski kalecilerinde karar kıldı...

5 Temmuz 2019 Cuma 15:57 Güncelleme: 05.07.2019 15:57
Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, birçok oyuncu ile temas halinde.

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Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Özellikle santrfor bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmılılar, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edicek geniş bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Bu bağlamda Muslera'ya alternatif bir kaleci arayan Galatasaray, aradığı ismi sonunda buldu.

Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Bursaspor'un kalecileri Okan Kocuk ve Muhammet Şengezer ile görüşen Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı.

Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Muslera'ya alternatif bir file bekçisi arayan sarı-kırmızılıların milli oyuncu Sinan Bolat'la ilgilendiği iddia edildi.

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