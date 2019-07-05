Galatasaray'a sürpriz kaleci!

Galatasaray, sekiz senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisine alternatif bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, eski kalecilerinde karar kıldı...