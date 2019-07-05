Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Onyekuru'ya ilgili müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

5 Temmuz 2019 Cuma 15:28 Güncelleme: 05.07.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





