Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Onyekuru'ya ilgili müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...
5 Temmuz 2019 Cuma 15:28 Güncelleme: 05.07.2019 15:28
Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Transfer sezonunun başında Everton'dan ilk önce satın alınmak istenen daha sonra yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçilme Onyekuru'da yeni gelişmeler var.

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Tekrar yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.

DEVLER LİGİ KADROSU KURULUYOR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

İngiltere Çalışma Bakanlığı, 22 yaşındaki futbolcu için çalışma iznini yine vermedi.

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