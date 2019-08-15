Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı transfer hedefiydi. Galatasaray taraftarının da dört gözle beklediği yıldız golcüden sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...
15 Ağustos 2019 Perşembe 01:18
Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Galatasaray, Radamel Falcao'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü için girişimlerini sürdürüyordu.

Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Öyle ki Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer görüşmeleri için Fransa'ya gitmiş ve Falcao ile olan resmi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı takımın Radamel Falcao'yu kadrosuna katmasına artık kesin gözü ile bakılırken Fransa'nın saygın gazetelerinden L'equipe flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Gelen haberlere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, Radamel Falcao ile yeni sözleşme yapmak için görüşmelere başladı.

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