Galatasaray'a Falcao şoku! Görüşmeler başladı

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü sarı-kırmızılı takımın 1 numaralı transfer hedefiydi. Galatasaray taraftarının da dört gözle beklediği yıldız golcüden sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...
15 Ağustos 2019 Perşembe 01:18
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Galatasaray, Radamel Falcao'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı.
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Sarı-kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü için girişimlerini sürdürüyordu.
Öyle ki Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer görüşmeleri için Fransa'ya gitmiş ve Falcao ile olan resmi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sarı-kırmızılı takımın Radamel Falcao'yu kadrosuna katmasına artık kesin gözü ile bakılırken Fransa'nın saygın gazetelerinden L'equipe flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.
Gelen haberlere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, Radamel Falcao ile yeni sözleşme yapmak için görüşmelere başladı.