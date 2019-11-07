Ocak ayı transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem transfer... Radamel Falcao'nun sakat olduğu ve takımın da kötü gidişatı durumlarına bir olumsuz haber de transferden! Galatasaray devre arasında büyük bir değişime hazırlanıyor... Hatırlanacağı üzere sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim taraftarına 'Ocak ayını bekleyin' demişti. Ancak listede yer alan bir isimle ilgili son dakika gelişmesi üzdü. İşte detaylar...