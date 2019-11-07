Ocak ayı transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem transfer... Radamel Falcao'nun sakat olduğu ve takımın da kötü gidişatı durumlarına bir olumsuz haber de transferden! Galatasaray devre arasında büyük bir değişime hazırlanıyor... Hatırlanacağı üzere sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim taraftarına 'Ocak ayını bekleyin' demişti. Ancak listede yer alan bir isimle ilgili son dakika gelişmesi üzdü. İşte detaylar...
7 Kasım 2019 Perşembe 11:33
Güncelleme: 07.11.2019 11:35
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Galatasaray'da peş peşe gelen mağlubiyetler sonrası bir son dakika haberi daha...
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Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatın ardından ara transfer döneminde ciddi bir operasyon yapılacağını duyurmuştu.
Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken yeni transferler de takıma kazandırılacak.
Bu kapsamda Terim'in Beşiktaş maçı sonrası açıklamasında, "Bazı isimlere son şansını verdik" demesi dikkat çekmişti.
Belhanda, Feghouli, Nagatomo ve Mariano akla gelen ilk isimler...