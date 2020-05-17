Galatasaray'a müjde! Araplar o isim için sıraya girdi
Galatasaray yönetimi corona virüsü krizinin nedeniyle yüksek maliyetli oyuncuların maaşlarında indirime gitmeyi düşünürken, piyango gibi bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu için 3 Arap kulübü devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...
17 Mayıs 2020 Pazar 06:42
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Corona virüsü nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon öncesi yüksek maaş alan futbolcularıyla görüşme gerçekleştirip indirim talebinde bulunacak.
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İndirimi kabul edenlerle yola devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma sağlayamadığı isimlerle ise yollarını ayırmayı planlıyor.
Cimbom'un Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı. Sarı-kırmızılı yönetim, maaşında indirim yapmayı kabul etse dahi Belhanda için gelecek cazip teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray'ın, değerini bulduğu takdirde elinden çıkartmayı planladığı Belhanda'ya teklif üstüne teklif gelmesi yöetimin iştahını kabarttı.
3 ARAP KULÜBÜ DEVREYE GİRDİ
Takvim'de yer alan habere göre; 3 Arap kulübü Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Duhail'in Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade ediliyor.