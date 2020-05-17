Galatasaray'a müjde! Araplar o isim için sıraya girdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a müjde! Araplar o isim için sıraya girdi

Galatasaray'a müjde! Araplar o isim için sıraya girdi

Galatasaray yönetimi corona virüsü krizinin nedeniyle yüksek maliyetli oyuncuların maaşlarında indirime gitmeyi düşünürken, piyango gibi bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu için 3 Arap kulübü devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...
17 Mayıs 2020 Pazar 06:42
Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Araplar sıraya girdi

Corona virüsü nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon öncesi yüksek maaş alan futbolcularıyla görüşme gerçekleştirip indirim talebinde bulunacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Araplar sıraya girdi

İndirimi kabul edenlerle yola devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşma sağlayamadığı isimlerle ise yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Araplar sıraya girdi

Cimbom'un Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı. Sarı-kırmızılı yönetim, maaşında indirim yapmayı kabul etse dahi Belhanda için gelecek cazip teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Araplar sıraya girdi

Galatasaray'ın, değerini bulduğu takdirde elinden çıkartmayı planladığı Belhanda'ya teklif üstüne teklif gelmesi yöetimin iştahını kabarttı.

Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Araplar sıraya girdi

3 ARAP KULÜBÜ DEVREYE GİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre; 3 Arap kulübü Al-Nasr, Al-Ittihad ve Al-Duhail'in Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade ediliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA