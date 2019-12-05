Galatasaray'a Banega transferinde dev rakip çıktı!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Arajntinli yıldız Ever Benega transferinde önemli bir rakibi olduğu ortaya çıktı... İspanyol basını, Galatasaray'ın transferde işinin hayli zorlaştığını ifade ederken, gelişmelere dair önemli bilgileri okuyucularına aktardı... İşte Galatasaray'ın Banega transferinde son yaşananlar...
5 Aralık 2019 Perşembe 10:48
Güncelleme: 05.12.2019 11:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği ancak resmi olarak anlaşma sağlayamadığı Ever Banega transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a, Ever Banega transferinde önemli bir rakip çıktı... İspanyol basını, sarı-kırmızılıların transferde işininin hayli zorlaştığını ifade ederken, transferin detaylarına dair önemli bilgileri okuyucularına aktardı... İşte Galatasaray'ın Banega transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri...
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların kadrosuna katabilmek için nabız yoklamaya devam ettiği Banega transferinde önemli bir rakiple karşı karşıya geldiğini aktardı...
Buna göre 2020 yılında İspanyol temsilcisi Sevilla ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusunun, Avrupa kulüpleri için önemli bir pazar fırsatı olabileceği belirtiliyor...
Ever Banega cephesinin de Sevilla'da mutlu olmadığı ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan kesinlikle ayrılacağı aktarıldı...