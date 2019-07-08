Galatasaray'a 3 süper yıldız!
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerine devam eden Sarı-kırmızılılar'da şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor ve Adem Büyük yeni sezonda Galatasaray forması giyecek isimler. Öte yandan Diagne'yi de takımdan göndermek isteyen Terim ve kurmayları, Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla forvet hattı transferi için vitesi yükseltti. Kesenin ağzını açan sarı-kırmızılı yönetim 3 süper yıldızın peşinde. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer hareketliliğinin detayları. Fotomac.com.tr son dakika Galatasaray transfer haberleri...
8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:53
Galatasaray'da transfer harekatı tam gaza sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok isimle anlaşma sağlayan Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmıştı.
Vedat Muriç için de yoğun mesai harcayan Aslan, Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye transfer olması ve Senegalli golcü Diagne'nin de takımdan gönderilmesi gündemde iken forvet hattı için girişimlerini hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların Vedat Muriç için fiyat yükseltmeden Fenerbahçe'ye gitmesine göz yummasının nedeninin dünyaca ünlü golcü Kolombiyalı santrfor olduğu öğrenildi.
Galatasaray santrfor transferinde gözünü kararttı. Fotomaç'ın aylar öncesinde yazdığı Radamel Falcao haberini Fransız basını da önceki gün duyurunca gerçekler su yüzüne çıkmaya başladı.