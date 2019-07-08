Galatasaray'a 3 süper yıldız!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerine devam eden Sarı-kırmızılılar'da şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor ve Adem Büyük yeni sezonda Galatasaray forması giyecek isimler. Öte yandan Diagne'yi de takımdan göndermek isteyen Terim ve kurmayları, Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla forvet hattı transferi için vitesi yükseltti. Kesenin ağzını açan sarı-kırmızılı yönetim 3 süper yıldızın peşinde. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer hareketliliğinin detayları. Fotomac.com.tr son dakika Galatasaray transfer haberleri...

8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





