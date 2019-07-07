Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

Türk futbolunun önemli takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında şampiyonluk yarışı her sezon büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oluyor. Ancak ezeli rakiplerin bu yarışı sadece şampiyonluk ile sınırlı değil... Transfer dönemlerinde de yaşanan çekişmeler geçmişe damga vurmuştu. FOTOMAC.COM.TR olarak Türk futboluna damga vuran 29 transfer çalımını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte o isimler...
7 Temmuz 2019 Pazar 22:26
Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

1- VEDAT MURİÇ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

2- EMRE AKBABA

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım

Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

3- MEHMET EKİCİ

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım

Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

4- SERDAR AZİZ

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

5- SKRTEL

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım

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