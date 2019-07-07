Tarihi transfer çalımı! Yer yerinden oynadı...

Türk futbolunun önemli takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında şampiyonluk yarışı her sezon büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oluyor. Ancak ezeli rakiplerin bu yarışı sadece şampiyonluk ile sınırlı değil... Transfer dönemlerinde de yaşanan çekişmeler geçmişe damga vurmuştu. FOTOMAC.COM.TR olarak Türk futboluna damga vuran 29 transfer çalımını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte o isimler...

7 Temmuz 2019 Pazar 22:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





