Devlerin peşinde olduğu isim için açıklama

Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıkları devam ederken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezonda şampiyon olmak isteyen ekipler transferde hata yapmak istemiyor. Öte yandan birçok isim için karşı karşıya gelen kulüplerden son olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'de Muriç savaşının galibi sarı-lacivertli ekip olmuştu. Devleri karşı karşıya getiren bir diğer isim için ise kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...
7 Temmuz 2019 Pazar 21:38
Güncelleme: 07.07.2019 21:47
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Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yaptığı transferlerle transfer gündemi iyiden iyiye ısınmıştı.
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler çalışmalarını sürdürürken transferin gözdelerinden olan Deniz Türüç'ün geleceği halen netleşmiş değil.
Kayserispor kulübü başkanı Erol Bedir'de sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Deniz Türüç ve kulübün transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Bedir, takımın çalışmalara başladığını, yönetim olarak da transfer görüşmelerine devam ettiklerini belirtti.