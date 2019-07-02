Galatasaray yeni sezon öncesi para basıyor!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da yüzler gülüyor. 22'inci şampiyonluğun gelmesinin ardından taraftarın kulübe olan ilgisi de artmış durumda. Gelecek sezon öncesi ilginin bu denli artması yönetimde de yüzleri güldürüyor. İşte detaylar...
2 Temmuz 2019 Salı 09:00
Güncelleme: 02.07.2019 09:00
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda taraftarın takıma olan ilgisi de arttı.
Yeni sezon öncesi taraftarın bu ilgisi yönetimin de yüzünü güldürdü.
Sarı-kırmızılılarda kısa sürede kombine satışlarının 20 bini geçtiği, localarda da sona gelindiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılardaki kombine satış oranının geride kalan 7 yıla göre en yüksek ilerleme hızında olduğu aktarılırken, şu ana kadar kulübün kasasına 80 milyon liranın girdiği belirtildi.