Galatasaray kalecisini arıyor!

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak transfer gündemini hareketlendirmişti. Bir kaç oyuncu ile de imzaya oldukça yakın olan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde de bu isimleri açıklaması bekleniyor. Öte yandan, Fernando Muslera'yı yedekleyecek hatta önümüzdeki yıllarda kaleyi devralacak bir isim arayan sarı-kırmızılılar da iki aday ön plana çıkıyor. İşte o isimler...

2 Temmuz 2019 Salı 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





