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02 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray kalecisini arıyor!

Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak transfer gündemini hareketlendirmişti. Bir kaç oyuncu ile de imzaya oldukça yakın olan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde de bu isimleri açıklaması bekleniyor. Öte yandan, Fernando Muslera'yı yedekleyecek hatta önümüzdeki yıllarda kaleyi devralacak bir isim arayan sarı-kırmızılılar da iki aday ön plana çıkıyor. İşte o isimler...
2 Temmuz 2019 Salı 07:51
Galatasaray kalecisini arıyor!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

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Galatasaray kalecisini arıyor!

Gelecek sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek isteyen sarı-kırmızılılar'da gerekli görülen mevkiler için oyuncu arayışları sürüyor.

Galatasaray kalecisini arıyor!

Transferde rotasını Fatih Terim'in raporlarına göre çizen sarı-kırmızılılar hata yapmak istemiyor.

Galatasaray kalecisini arıyor!

Transfere hızlı bir giriş yaparak 3 ismi resmen duyuran Aslan'da gelecek sezon Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel forma giyecek en yeni isimler.

Galatasaray kalecisini arıyor!

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı ve Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar da bu isimlerinde en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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