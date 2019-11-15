Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gözünü yıldız oyuncuya dikti. Alman Kulübü'nün önüne 'Onyekuru' örneğini sunan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
15 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 15.11.2019 07:24
Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!

Şampiyon olduğu son iki sezonda kanatlardan yüksek derecede verim alan Galatasaray, bu sene gol yollarında sıkıntı çekiyor.

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Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!

Feghouli ve Emre Mor'un beklenen patlamayı henüz yapamaması, Babel'in ise ataklarda ağır kalması sarı-kırmızılı takımın işini zorlaştırıyor.

Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!

Yaz transfer döneminde Everton'ın Onyekuru'yu tekrar kiralamak yerine Monaco'ya satması Fatih Terim'in planlarını bozarken, tecrübeli çalıştırıcı yeni bir çözüm yolu arıyor.

Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!

Terim'in takımda dikine gidebilen bir kanat oyuncusu istemesi üzerine sarı-kırmızılı ekip transfere yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!

Henry Onyekuru'yu kiralayan, parlatan ve Everton'un 15 milyon euro'ya Monaco'ya satmasına aracı olan Galatasaray benzeri bir operasyon için düğmeye bastı…

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