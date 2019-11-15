Galatasaray yeni Onyekuru'sunu Bundesliga'da buldu!
Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gözünü yıldız oyuncuya dikti. Alman Kulübü'nün önüne 'Onyekuru' örneğini sunan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
15 Kasım 2019 Cuma 07:24
Güncelleme: 15.11.2019 07:24
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Şampiyon olduğu son iki sezonda kanatlardan yüksek derecede verim alan Galatasaray, bu sene gol yollarında sıkıntı çekiyor.
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Feghouli ve Emre Mor'un beklenen patlamayı henüz yapamaması, Babel'in ise ataklarda ağır kalması sarı-kırmızılı takımın işini zorlaştırıyor.
Yaz transfer döneminde Everton'ınOnyekuru'yu tekrar kiralamak yerine Monaco'ya satması Fatih Terim'in planlarını bozarken, tecrübeli çalıştırıcı yeni bir çözüm yolu arıyor.
Terim'in takımda dikine gidebilen bir kanat oyuncusu istemesi üzerine sarı-kırmızılı ekip transfere yoğun çaba harcıyor.
HenryOnyekuru'yu kiralayan, parlatan ve Everton'un 15 milyon euro'yaMonaco'ya satmasına aracı olan Galatasaray benzeri bir operasyon için düğmeye bastı…