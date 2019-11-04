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Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferde gözünü genç yıldızlara dikti. Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen ve geleceğe yatırım yapmayı planlayan Terim, yeni Bruma'sını buldu. Tecrübeli çalıştırıcı 21 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar...
4 Kasım 2019 Pazartesi 07:48
Güncelleme: 04.11.2019 07:48
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Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
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Geçtiğimiz sezonlarda GarryRodrigues, Bruma ve Onyekuru gibi dikine gidebilen kanatları bulunan sarı-kırmızılılar, bu sene o bölgede hızlı oyuncu eksikliği yaşıyor.
Emre Mor'dan da beklediği verimi alamayan Cimbom'da bu bölgeye transfer üzerine çalışıyor.
Devre arasında transfer yapılacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, "Geleceğe yatırım yapmalıyız" diyerek devre arasında Falcao gibi son kontratını imzalayacak bir oyuncu istemediğini ilan etti.
Bu konuda arayışlarını sürdüren tecrübeli hocanın, Ajax'ta forma şansı bulamayan ve U21 takımıyla çalışmalarını sürdüren Hassane Bande konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.