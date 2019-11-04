Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferde gözünü genç yıldızlara dikti. Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen ve geleceğe yatırım yapmayı planlayan Terim, yeni Bruma'sını buldu. Tecrübeli çalıştırıcı 21 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar...
4 Kasım 2019 Pazartesi 07:48 Güncelleme: 04.11.2019 07:48
Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Geçtiğimiz sezonlarda Garry Rodrigues, Bruma ve Onyekuru gibi dikine gidebilen kanatları bulunan sarı-kırmızılılar, bu sene o bölgede hızlı oyuncu eksikliği yaşıyor.

Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Emre Mor'dan da beklediği verimi alamayan Cimbom'da bu bölgeye transfer üzerine çalışıyor.

Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Devre arasında transfer yapılacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, "Geleceğe yatırım yapmalıyız" diyerek devre arasında Falcao gibi son kontratını imzalayacak bir oyuncu istemediğini ilan etti.

Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi

Bu konuda arayışlarını sürdüren tecrübeli hocanın, Ajax'ta forma şansı bulamayan ve U21 takımıyla çalışmalarını sürdüren Hassane Bande konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN