Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Galatasaray transfer için ilk hamlesini yaptı ve Onyekuru transferinin görüşmesi için tarih aldı.
4 Kasım 2019 Pazartesi 00:26 Güncelleme: 04.11.2019 00:27
Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi geldi.

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Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmuş ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.

Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Yapılan transferlerden şu ana kadar beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezondan uzak bir görüntü çizdi.

Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Fernando'nun Sevilla'ya satılması ve Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitip Monaco ile anlaşması iki büyük eksiklik olarak dikkat çekmişti.

Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç yıldız adayı şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

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