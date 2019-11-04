Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Galatasaray transfer için ilk hamlesini yaptı ve Onyekuru transferinin görüşmesi için tarih aldı.

4 Kasım 2019 Pazartesi 00:26 Güncelleme: 04.11.2019 00:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





