Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu
Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Galatasaray transfer için ilk hamlesini yaptı ve Onyekuru transferinin görüşmesi için tarih aldı.
4 Kasım 2019 Pazartesi 00:26
Güncelleme: 04.11.2019 00:27
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Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi geldi.
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Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmuş ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.
Yapılan transferlerden şu ana kadar beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezondan uzak bir görüntü çizdi.
Fernando'nunSevilla'ya satılması ve HenryOnyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitip Monaco ile anlaşması iki büyük eksiklik olarak dikkat çekmişti.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç yıldız adayı şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.