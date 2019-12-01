Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Başakşehir mağlubiyeti ve Club Brugge beraberliği ile sarsılan sarı-kırmızılı ekipte bugün tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...
1 Aralık 2019 Pazar 07:37 Güncelleme: 01.12.2019 07:37
Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i

Sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray, bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Palabıyık tarafından yönetilecek.

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Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i

Süper Lig'de son hafta Başakşehir'e mağlup olmaktan kurtulamayan sarıkırmızılı ekip, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kaldı ve büyük bir şok yaşadı. Bugün, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp zirveye tutunmak istiyor.

Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i

DÖRT SAKAT, BİR CEZALI

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama yine forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Buna rağmen galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, Trabzon karşısında alınacak bir galibiyetin takımı ateşleyeceğine ve ilk devrenin sonuna kadar takım içerisinde sinerji oluşturacağına inanıyor.

Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i

SON 13 MAÇTA BERABERLİK YOK

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-13 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı.

Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i

23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 13 müsabakadan 7'sini Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı.

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