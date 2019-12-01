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Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Galatasaray, Trabzonspor karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Başakşehir mağlubiyeti ve Club Brugge beraberliği ile sarsılan sarı-kırmızılı ekipte bugün tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i...
1 Aralık 2019 Pazar 07:37
Güncelleme: 01.12.2019 07:37
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Sıkıntılıbir dönem geçiren Galatasaray, bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Palabıyık tarafından yönetilecek.
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Süper Lig'de son hafta Başakşehir'e mağlup olmaktan kurtulamayan sarıkırmızılı ekip, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeClubBrugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kaldı ve büyük bir şok yaşadı. Bugün, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp zirveye tutunmak istiyor.
DÖRT SAKAT, BİR CEZALI
Sarı-kırmızılıtakımda tedavileri süren RadamelFalcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan ChristianLuyindama yine forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan RyanBabel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Buna rağmen galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, Trabzon karşısında alınacak bir galibiyetin takımı ateşleyeceğine ve ilk devrenin sonuna kadar takım içerisinde sinerji oluşturacağına inanıyor.
SON 13 MAÇTA BERABERLİK YOK
Galatasaray-Trabzonsporrekabetinde son 13 karşılaşmadaberaberlik yaşanmadı.İki takım arasında beraberebiten son maç 2012-13sezonunun ilk yarısındaTrabzon'da oynandı.
23 Aralık 2012 tarihindeyapılan ve golsüzbiten lig maçının ardındanrekabetteberaberliğerastlanmadı.Bu maçın ardındantamamıligde oynanan13 müsabakadan7'siniGalatasaray,6'sınıTrabzonsporkazandı.