Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!
Sofiane Feghouli Cezayir-Benin maçında orta sahanın ortasında forvet arkasında oynatıldı. Futbolcunun başarılı performansı, bu mevkide sıkıntı çeken Galatasaray'a yeni bir umut oldu.
16 Ekim 2018 Salı, 15:05:35
Güncelleme: 15:12:00
Wesley Sneijder gittiğinden beri orta sahanın ortası Galatasaray için sıkıntı olmuş vaziyette.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük umutlarla transfer edilen Younes Belhanda beklentileri karşılayamadı, bir türlü istenen veremedi.
OYUNA GİRDİ GOL PASI VERDİ
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, milli arada her zamanki mevkisinden farklı br pozisyonda oynatıldı ve harikalar yarattı.
Cezayir-Benin maçında Fenerbahçeli Benzia'nın yerine ikinci yarıda dahil olan Feghouli 2-0'lık maçta takımının ikinci golünün asistini yaptı.
HOCASI ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPTI
Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djemali Belmadi, oyuncusunun performansından son derece memnun kaldığını dile getirdi.