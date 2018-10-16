Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

    Sofiane Feghouli Cezayir-Benin maçında orta sahanın ortasında forvet arkasında oynatıldı. Futbolcunun başarılı performansı, bu mevkide sıkıntı çeken Galatasaray'a yeni bir umut oldu.
    16 Ekim 2018 Salı, 15:05:35 Güncelleme: 15:12:00
    Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

    Wesley Sneijder gittiğinden beri orta sahanın ortası Galatasaray için sıkıntı olmuş vaziyette.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

    Büyük umutlarla transfer edilen Younes Belhanda beklentileri karşılayamadı, bir türlü istenen veremedi.

    Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

    OYUNA GİRDİ GOL PASI VERDİ

    Galatasaray'ın kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, milli arada her zamanki mevkisinden farklı br pozisyonda oynatıldı ve harikalar yarattı.

    Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

    Cezayir-Benin maçında Fenerbahçeli Benzia'nın yerine ikinci yarıda dahil olan Feghouli 2-0'lık maçta takımının ikinci golünün asistini yaptı.

    Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

    HOCASI ÖZEL BİR GÖRÜŞME YAPTI

    Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Djemali Belmadi, oyuncusunun performansından son derece memnun kaldığını dile getirdi.

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