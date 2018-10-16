Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

Sofiane Feghouli Cezayir-Benin maçında orta sahanın ortasında forvet arkasında oynatıldı. Futbolcunun başarılı performansı, bu mevkide sıkıntı çeken Galatasaray'a yeni bir umut oldu.

16 Ekim 2018 Salı, 15:05:35 Güncelleme: 15:12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





