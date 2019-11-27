Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

Süper Lig'in 12'inci haftası geride kalırken ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında takıma katmayı planladığı isimleri belirlemiş ve transfer çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı. Her iki takımda devre arasında yapacağı transferlerler sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu bağlamda devre arasına en az kayıpla girmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transferde şok bir haberle yıkıldı. İşte gelişmeler...
27 Kasım 2019 Çarşamba 20:34
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray'da ocak ayında takıma katılması beklenen isimler belirlenmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

Fatih Terim yönetime takımda görmek istediği isimleri iletmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

Galatasaray yönetimi de Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarını başlamış ve temaslarını sıklaştırmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

Cimbom transferde hiçbir sıkıntı yaşamadan yapacaüı nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek isterken, sarı-kırmızılıların istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için düğmeye basmıştı

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