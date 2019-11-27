Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme
Süper Lig'in 12'inci haftası geride kalırken ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında takıma katmayı planladığı isimleri belirlemiş ve transfer çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı. Her iki takımda devre arasında yapacağı transferlerler sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu bağlamda devre arasına en az kayıpla girmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transferde şok bir haberle yıkıldı. İşte gelişmeler...
27 Kasım 2019 Çarşamba 20:34
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Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray'da ocak ayında takıma katılması beklenen isimler belirlenmişti.
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Fatih Terim yönetime takımda görmek istediği isimleri iletmişti.
Galatasaray yönetimi de Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarını başlamış ve temaslarını sıklaştırmıştı.
Cimbom transferde hiçbir sıkıntı yaşamadan yapacaüı nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek isterken, sarı-kırmızılıların istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
FENERBAHÇE DE DEVREDEYDİ
Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için düğmeye basmıştı