Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme

Süper Lig'in 12'inci haftası geride kalırken ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında takıma katmayı planladığı isimleri belirlemiş ve transfer çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı. Her iki takımda devre arasında yapacağı transferlerler sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu bağlamda devre arasına en az kayıpla girmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe transferde şok bir haberle yıkıldı. İşte gelişmeler...

27 Kasım 2019 Çarşamba 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





