Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu… - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı ve oynadığı futbolla da umut vermedi. Ligde zorlu yarışın gerisinde kalan Aslan, Şampiyonlar Ligi son maçında ise Avrupa Ligi hayalleri kuruyor. Club Brugge maçında son dakikalarda gelen golle yıkılan Galatasaray'da Fatih Terim, oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız ismi gözden çıkardı. Yıldız ismin devre arasında takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte ayrılığa dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

27 Kasım 2019 Çarşamba 18:53 Güncelleme: 27.11.2019 19:06
Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Süper Lig'de zorlu yarışın gerisinde kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Club Brugge maçında son dakikalarda gelen golle yıkılan Galatasaray'da Fatih Terim, oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız ismi gözden çıkardı.

Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son maçında Avrupa Ligi hayalleri kuruyor.

Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Club Brugge maçında oynadığı futbolla yine tribünlerden tepki toplayan Younes Belhanda ile bağlar koptu.

Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…

Uzun bir aradan sonra Club Brugge maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan Younes Belhanda'nın Ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

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