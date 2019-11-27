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Fatih Terim’in ve taraftarların sabrını taşırdı! Devre arası yolcu…
Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı ve oynadığı futbolla da umut vermedi. Ligde zorlu yarışın gerisinde kalan Aslan, Şampiyonlar Ligi son maçında ise Avrupa Ligi hayalleri kuruyor. Club Brugge maçında son dakikalarda gelen golle yıkılan Galatasaray'da Fatih Terim, oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız ismi gözden çıkardı. Yıldız ismin devre arasında takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte ayrılığa dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
27 Kasım 2019 Çarşamba 18:53
Güncelleme: 27.11.2019 19:06
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Süper Lig'de zorlu yarışın gerisinde kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamadı.
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Club Brugge maçında son dakikalarda gelen golle yıkılan Galatasaray'da Fatih Terim, oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız ismi gözden çıkardı.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son maçında Avrupa Ligi hayalleri kuruyor.
ClubBrugge maçında oynadığı futbolla yine tribünlerden tepki toplayan YounesBelhanda ile bağlar koptu.
Uzun bir aradan sonra ClubBrugge maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan YounesBelhanda'nın Ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.