Sarı kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı ve oynadığı futbolla da umut vermedi. Ligde zorlu yarışın gerisinde kalan Aslan, Şampiyonlar Ligi son maçında ise Avrupa Ligi hayalleri kuruyor. Club Brugge maçında son dakikalarda gelen golle yıkılan Galatasaray'da Fatih Terim, oynadığı futbolla yine taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız ismi gözden çıkardı. Yıldız ismin devre arasında takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte ayrılığa dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...