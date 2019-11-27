Club Brugge'ün yıldızı Mata'dan Galatasaray itirafı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'ne kalma yolunda mutlaka kazanması gereken sarı kırmızılılar bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez gol attığı maçta 90+2'de yediği golle yıkıldı. Belçika temsilcisinde forma giyen Clinyon Mata Galatasaray karşılaşmasının ardından flaş itirafta bulundu. İşte detaylar...

27 Kasım 2019 Çarşamba 18:38 Güncelleme: 27.11.2019 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





