Club Brugge'ün yıldızı Mata'dan Galatasaray itirafı!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'ne kalma yolunda mutlaka kazanması gereken sarı kırmızılılar bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez gol attığı maçta 90+2'de yediği golle yıkıldı. Belçika temsilcisinde forma giyen Clinyon Mata Galatasaray karşılaşmasının ardından flaş itirafta bulundu. İşte detaylar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 18:38
Güncelleme: 27.11.2019 19:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TT Stadı'ndaki karşılaşmaya tempolu başlayan sarı-kırmızılılar, 11. dakikada golü buldu. Ömer Bayram'ın ceza alanı içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Adem Büyük, sol çaprazdan sırtı dönük topu kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.
Adem Büyük, Eren Derdiyok'un 11 Aralık 2018'de Porto'ya attığı golden sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla gol atan ilk oyuncu oldu.
Belçika ekibi, topla daha fazla oynadığı bölümde net fırsatlar yakalarken Fernando Muslera gole izin vermedi ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stadı dolduran 34225 sarı-kırmızılı taraftarın desteğini arkasına alan Galatasaray'da Fatih Terim oyunu kontrol etme adına orta sahada Ömer-Selçuk ve Belhanda-Emre Mor hamlelerini yaptı.