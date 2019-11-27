Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Resmen açıklanmıştı

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesinin ardından sol bek, stoper ve orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve resmi açıklama bile gelen yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı...

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:10 Güncelleme: 27.11.2019 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





