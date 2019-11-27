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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Resmen açıklanmıştı
Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesinin ardından sol bek, stoper ve orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve resmi açıklama bile gelen yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı...
27 Kasım 2019 Çarşamba 16:10
Güncelleme: 27.11.2019 16:18
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonda bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı...
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Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde de kötü bir dönem geçiren Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 5 maçta ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puanla son sırada bulunuyor.
Avrupa sahnesinde çıktığı 4 maçta skor üretemeyen Galatasaray, ilk golünü 5. hafta maçında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Club Brugge maçında kaydetti...
Ligde son olarak evinde Başakşehir'e karşı kaybeden ve 41 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi...