Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde! - Fotomaç
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Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Galatasaray'ın kanca attığı Kosovalı oyuncuya ezeli rakibi Fenerbahçe de talip oldu. Fiorentina da istiyor. Bonservisi sürekli yükseliyor.

4 Ocak 2019 Cuma 23:14 Güncelleme: 05.01.2019 07:52
Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Galatasaray, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenven'de forma giyen Arber Zeneli'ye bir talip oldu, piyasası katlandı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Sarı-kırmızılı ekibin 2 hafta önce gündemine aldığı 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın da radarına takıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Kontratında son senesine giren Zeneli'nin kulüp lehine opsiyonu da var. Heerenveen istediği taktirde, genç yıldızının sözleşmesini 1 yıl daha uzatabiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Bu sebeple kiralık formülüne sıcak bakmayan Hollanda temsilcisi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın istediği Zeneli'yi satmayı planlıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Aslan bonservisi için 2.5 milyon euro'luk bir rakam düşünüyordu ancak taliplileri artınca bu rakam da yukarı fırladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!

Özellikle Fiorentina'nın devreye girmesi işi zora soktu.

Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!
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