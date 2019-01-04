Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde! - Fotomaç
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Galatasaray ve Fenerbahçe Zeneli'nin peşinde!
Galatasaray'ın kanca attığı Kosovalı oyuncuya ezeli rakibi Fenerbahçe de talip oldu. Fiorentina da istiyor. Bonservisi sürekli yükseliyor.
4 Ocak 2019 Cuma 23:14
Güncelleme: 05.01.2019 07:52
Galatasaray, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenven'de forma giyen Arber Zeneli'ye bir talip oldu, piyasası katlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin 2 hafta önce gündemine aldığı 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın da radarına takıldı.
Kontratında son senesine giren Zeneli'nin kulüp lehine opsiyonu da var. Heerenveen istediği taktirde, genç yıldızının sözleşmesini 1 yıl daha uzatabiliyor.
Bu sebeple kiralık formülüne sıcak bakmayan Hollanda temsilcisi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın istediği Zeneli'yi satmayı planlıyor.
Aslan bonservisi için 2.5 milyon euro'luk bir rakam düşünüyordu ancak taliplileri artınca bu rakam da yukarı fırladı.
Özellikle Fiorentina'nın devreye girmesi işi zora soktu.