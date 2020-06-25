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Galatasaray'dan resmi transfer teklifi! Muslera yerine 3 aday...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve sonrasında ameliyat olan Muslera'nın, uzun süre sahalara geri dönemeyeceği açıklanmıştı. Sarı kırmılılar, Muslera'nın yokluğunu aratmayacak bir kaleciyi isterken, transferde 3 ismi belirledi. Bu isimlerden birinin de Süper Lig'den olduğu belirtildi. İşte Galatasaray'ın listesine aldığı o 3 isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Haziran 2020 Perşembe 11:29 Güncelleme: 25.06.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





