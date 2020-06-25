HaberlerGaleriGalatasaray'dan resmi transfer teklifi! Muslera yerine 3 aday...
Galatasaray'dan resmi transfer teklifi! Muslera yerine 3 aday...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve sonrasında ameliyat olan Muslera'nın, uzun süre sahalara geri dönemeyeceği açıklanmıştı. Sarı kırmılılar, Muslera'nın yokluğunu aratmayacak bir kaleciyi isterken, transferde 3 ismi belirledi. Bu isimlerden birinin de Süper Lig'den olduğu belirtildi. İşte Galatasaray'ın listesine aldığı o 3 isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Haziran 2020 Perşembe 11:29
Güncelleme: 25.06.2020 11:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da 1. öncelik kaleci transferi... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom'un rotasını Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlere yönelttiği aktarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Muslera bu maçta ağır bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmış ve sonrasında ameliyat olmuştu.
Sarı kırmızılı eldivenin uzun sürecek sakatlığı sonrasında yeni kaleci arayışları başlamış ve rota 3 isme çevrilmişti.
Sportsfinding.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi;