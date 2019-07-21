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21 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

Galatasaray, 2018-2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Aslan, bu yaz aldığı 7 futbolcunun 5'ini bonservis vermeden transfer etti. İşte detaylar...
21 Temmuz 2019 Pazar 09:33
Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor.

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Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti.

Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

Sarı-kırmızılılar kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi.

Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Galatasaray, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi.

Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi.

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