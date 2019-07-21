Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor

Galatasaray, 2018-2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Aslan, bu yaz aldığı 7 futbolcunun 5'ini bonservis vermeden transfer etti. İşte detaylar...

21 Temmuz 2019 Pazar 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





