Emre Mor'la ilgili çok konuşulacak sözler! "G.Saray'a yalan söyledi"

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Celta Vigo'da istediği forma şansını bulamayan Emre Mor'u kadrosuna katmak için büyük çaba harcamıştı. Emre transferinde menajer şirketinini devreye girmesinin ardından transfer çıkmaza girmişti. Bu gelişmelerin ardından Emre mor ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Emre Mor'un temsil haklarını elinde bulunduran Alonso gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

21 Temmuz 2019 Pazar 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





