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Emre Mor'la ilgili çok konuşulacak sözler! "G.Saray'a yalan söyledi"
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Celta Vigo'da istediği forma şansını bulamayan Emre Mor'u kadrosuna katmak için büyük çaba harcamıştı. Emre transferinde menajer şirketinini devreye girmesinin ardından transfer çıkmaza girmişti. Bu gelişmelerin ardından Emre mor ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Emre Mor'un temsil haklarını elinde bulunduran Alonso gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.
21 Temmuz 2019 Pazar 08:51
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Galatasaray'ın imzaya beklediği Emre Mor için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor.
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Başkan Mustafa Cengiz, "Kısa zamanda KAP açıklaması gelir" yorumunu yaptığı Emre için menajerlik firması araya girmiş ve transferin tamamlanmasını engellemişti.
Menajerlik şirketinin ikna edilmesinin ardından transferin bitmesi beklenirken Emre'nin alacakları çıktı ortaya çıkmıştı.
Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirilmişti.
Bu gelişmelerin ardından Emre Mor'un temsil haklarını elinde bulunduran Alonso çok öenmli açıklamalarda bulundu.