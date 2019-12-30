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Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi. Alman basınından çıkan habere göre; Galatasaray yıldız isim ile anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray'ın ilk transferine dair anlaşmanın detayları ve tüm gelişmeler… | fotomac.com.tr/Dış Haberler
30 Aralık 2019 Pazartesi 00:58
Güncelleme: 30.12.2019 01:19
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Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ilk devreyi moralli kapattı.
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İkinci yarıya hızlı bir giriş yapmak ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Aslan, kadro yapılandırması için düğmeye bastı.
Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi.