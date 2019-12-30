Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi. Alman basınından çıkan habere göre; Galatasaray yıldız isim ile anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray'ın ilk transferine dair anlaşmanın detayları ve tüm gelişmeler… | fotomac.com.tr/Dış Haberler

30 Aralık 2019 Pazartesi 00:58 Güncelleme: 30.12.2019 01:19
Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ilk devreyi moralli kapattı.

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Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapmak ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Aslan, kadro yapılandırması için düğmeye bastı.

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi.

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