Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı! 1.5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısını 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda doğru transferler yapmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk transferi gerçekleştirdi. Alman basınından çıkan habere göre; Galatasaray yıldız isim ile anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray'ın ilk transferine dair anlaşmanın detayları ve tüm gelişmeler… | fotomac.com.tr/Dış Haberler